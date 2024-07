Bildung in Dormagen Lernen, genießen und gesund leben mit der VHS

Dormagen · Die Volkshochschule Dormagen hat ihr neues Programm vorgelegt. Erneut gibt es einen bunten Mix an Angeboten. Start in die Herbst- und Wintersaison ist am 2. September.

19.07.2024 , 04:50 Uhr

Ungewöhnliches Projekt: Bei der Volkshochschule können Fremdsprachler beim Nähen Deutsch lernen. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Von Stefan Schneider