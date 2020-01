Neues Konzept in Dormagen : Schul-Hausmeister sollen am Nachmittag vor Ort sein

Dormagen Politik soll dieses Jahr neues Konzept verabschieden.

Die Stadt hat einen deutlichen Handlungsbedarf ausgemacht, bei der Arbeit der Hausmeistern an den Dormagener Grundschulen nachzusteuern. Sie hat Untersuchungen vorgenommen, Zahlen ermittelt und in ein so genanntes „Hausmeister-Konzept“ geschrieben. Dass es Veränderungen geben muss, darin besteht in der Politik auch weitgehend Einvernehmen. Umgesetzt werden kann es aber noch nicht, weil daran Personalstellen gekoppelt sind, die von einer Mehrheit des Stadtrates Ende des Jahres (noch) nicht genehmigt worden sind.