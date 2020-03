Einzelhandel in Dormagen : „Aufgeben ist keine Option“

Dormagen Tanja Pauli muss ihr „Café an der Kö“ sechseinhalb Wochen nach der Eröffnung wieder schließen – vorübergehend, wie die 41-Jährige hofft.

Sechseinhalb Wochen, so lange durfte Tanja Pauli das Gefühl der unternehmerischen Freiheit genießen. Dann war Schluss. Die Corona-Krise führte dazu, dass die Dormagenerin ihr neues „Café an der Kö“ wieder dichtmachen musste, kaum dass es geöffnet worden war. „Das ist natürlich kurios“, sagt Pauli, „aber angesichts der schlimmen Situation natürlich absolut richtig.“ Sie hofft auf den 20. April, nach aktuellem Stand die Zielmarke, wo Lockerungen bei Geschäftsöffnungen möglich sein könnten.

Erst im September vergangenen Jahres hatte sich die 41-Jährige dazu entschlossen, den Sprung in die Selbständigkeit zu wagen, um ihren Traum von einem eigenen Café zu erfüllen. Dass das ehemalige „Café Toni“ an der Kölner Straße frei wurde, gab dann den entscheidenden Anstoß. In der kurzen Zeit als Café-Inhaberin hat Pauli schon einiges erlebt: Am Tag der Eröffnung erlitt ein Kunde eine Herzattacke und wurde eine Stunde lang im Lokal behandelt. Zwei Wochen später wurde das Café Ziel von Einbrecher, die gleich den gesamten Tresor mitnahmen. Wiederum vier Wochen später die Schließung. So bitter die auch ist, die Geschäftsfrau kann darin auch insofern etwas Positives sehen: „Wenn ich zumachen müsste, weil mein Angebot nicht attraktiv gewesen wäre und und keine Kunden gekommen wären, wäre es für mich schlimmer.“