Neues Album : Dormagener spielt mit Ex-Sänger von Judas Priest

Dormagen Der Gitarrist der Band „Tight“ legt jetzt sein zweites Solo-Album vor. Dafür konnte er gleich sieben Größen der Heavy Metal-Szene als Gast-Sänger gewinnen.

Unter dem Titel „Faith will never die“ veröffentlicht Stephan Georg Schwenke, Gitarrist der Dormagener Band „Tight“, jetzt bereits sein zweites Soloalbum.

Als Stargast konnte er den ehemaligen „Judas Priest“-Sänger Tim „Ripper“ Owens gewinnen, der auf zwei Songs zu hören ist. Auch David Reece, der als früherer Sänger von „Accept, Bonfire“ und auch als Solokünstler in der Hardrockszene eine bekannte Größe darstellt, ist diesmal wieder vertreten. Er war bereits auf Schwenkes erstem Solo-Album „And again everything is possible“ mit von der Partie.