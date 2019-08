Europastraße in Dormagen : Neuer Zeitplan für defekte Ampel

Dormagen Die Firma Siemens hat jetzt einen Mastbauer zur Erneuerung der Anlage gefunden.

Neuer Anlauf für die Instandsetzung der seit mehr als einem Jahr defekten Ampel an der Kreuzung Europastraße/Frankenstraße: Jetzt soll die Erneuerung im kommenden Monat, also im September, über die Bühne gehen. Das teilte Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises Neuss, mit. Josephs nannte die 38. Kalenderwoche (ab 9. September) als neuen Starttermin für die Arbeiten. Der Kreis ist für die Ampel zuständig.

Unterdessen gibt es in Dormagen auch Stimmen, nach denen man am besten ganz auf die Ampel verzichten und den Bereich stattdessen zu einem Kreisverkehr umbauen würde. Dies ist allerdings nicht geplant. Und ziemlich sicher auch keine Nachtabschaltung, die der SPD-Ratsherr Detlev Zenk mit einem Augenzwinkern thematisiert hatte. Er hatte das auch nicht als Wunsch formuliert, sondern als – nicht ernst gemeinte Erklärung für den langen Ausfall der Signale. Die Einmündung ohne funktionierende Ampel über so einen langen Zeitraum sei bestimmt nur ein Versuch, um zu testen, wie sich eine Nachtabschaltung rund um die Uhr auswirke, hatte Zenk in einer Sitzung des Hauptausschusses gescherzt.