Personalie in Dormagen Neuer Vorstand bei der Baugenossenschaft Dormagen

„Ich lege großen Wert auf soziale Projekte, um Nähe zwischen den Menschen aufzubauen und das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Baugenossenschaft zu stärken. Das konstruktive Miteinander mit unseren Mitarbeitenden, Mietern und Mitgliedern, der Stadtverwaltung und externen Partnern hat in der Vergangenheit vieles möglich gemacht und so will ich es fortsetzen“, so van Kan.