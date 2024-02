Bayers Profi-Handballer Neuer TSV-Trikotsponsor kommt aus Dormagen

Dass der neue Trikotsponsor der Profi-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Mittwochabend vor dem Unterstützerspiel gegen den Bergischen HC, seit Dezember offizieller Kooperationspartner der Dormagener, präsentiert werden würde, war schon lange zuvor angekündigt worden. Als die Katze dann aber aus dem Sack gelassen wurde, staunten viele nicht schlecht über den Nachfolger des langjährigen Partners Rheinland-Versicherung. Nicht nur, dass der Name Nø Cosmetics (noch) nicht allzu geläufig ist, auch, dass das hinter der Marke stehende Kosmetikunternehmen seinen Sitz in Dormagen hat, sorgte vielfach für überraschte Gesichter.