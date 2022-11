Neuer Online-Katalog: Zonser Archive stellen Daten online​

Zons Rund 22.000 Datensätze wurden von drei Kultureinrichtungen veröffentlicht. Beteiligt sind das Kreismuseum Zons, das Internationale Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“ und das Archiv im Rhein-Kreis Neuss.

Alle interessierten Bürger können das Online-Angebot nutzen: Sie recherchieren dabei unter anderem mit Hilfe von Titel, Autor und Schlagwort. „Damit erleichtern wir den Zugang zum Zonser Bibliotheksgut erheblich“, so die drei Leiter der Einrichtungen, Stephen Schröder, Achim Thyssen und Karina Hahn. Wer Interesse hat, bestellt die gewünschten Medien in den beiden Archiven bzw. im Museum per E-Mail oder Telefon vor und nutzt diese vor Ort kostenfrei im Lesesaal. Der Web-OPAC ( (OPAC steht für Online Public Access Catalogue) ist Teil eines größer angelegten Projekts der drei Kreiseinrichtungen zur Aufarbeitung und Digitalisierung ihres Bibliotheksguts.Vom Landschaftsverband Rheinland wird das auf drei Jahre angelegte Projekt finanziell gefördert.