Patientenversorgung am Rheinland Klinikum Dormagen Neuer Mega-MRT für schnellere Untersuchungen

Am 30. Juni war der letzte Patient in der „Röhre", drei Tage später wurde der alte Magnetresonanztomograf (MRT) abgebaut. Seitdem wird im Zentrum für Radiologie und Nuklearmedizin (ZRN) kräftig gearbeitet, denn voraussichtlich am 19. August soll der neue Mega-MRT der neuesten Generation an den Start gehen. Die Elektro- und Kühltechnik muss entsprechend angepasst werden. Die Untersuchungsröhre steht bereits in der Mitte des Raumes, wenn auch noch unvollständig, denn der Magnet wird erst in der kommenden Woche geliefert.