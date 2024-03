Unternehmen in Dormagen Volldampf für neues „grünes“ Projekt im Chempark

Die Unternehmensgruppe des Chempark-Betreibers Currenta hat sich für Dormagen ein Hauptziel auf die Fahnen geschrieben: die Umwandlung des hiesigen Standorts in einen nachhaltigen, europäischen Chemiepark. Durch aktuelle wirtschaftliche Schwierigkeiten und die hohen Energiepreise gebe es allerdings zwangsläufig eine Durststrecke, hatte der Dormagener Leiter des Nachbarschaftsbüros Chempunkt, Martin Voigt, im Januar im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert: „Wir müssen aufpassen, dass es in Deutschland keinen wirtschaftlichen Bruch für den Wirtschaftsstandort gibt.“ Jetzt meldet Currenta einen großen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit – mit einem neuen zusätzlichen Elektrodenkessel im Chempark Dormagen.