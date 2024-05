Autobahnanschluss Delrath in der Diskussion Rätselraten über die Kosten des Mega-Projekts

Im Dormagener Rathaus herrscht ebenso wie im Kreishaus die felsenfeste Überzeugung, dass der Bau der A57-Anschlussstelle Delrath unverzichtbar sei. Zum einen, um im Großraum für eine Verkehrsentlastung zu sorgen, und zum anderen vor allem um das geplante Gewerbegebiet Silbersee verkehrlich anzuschließen. Doch wann und ob überhaupt dieser Anschluss gebaut wird – das steht in den Sternen. Konkreteres in diese Richtung werden die Mitglieder des Mobilitätsausschusses des Rhein-Kreis Neuss (RKN) am kommenden Dienstag auch nicht erfahren. Noch nicht einmal neuere und belastbarere Zahlen was die Kosten des Mega-Projektes betrifft. Das ändert auch die umfangreiche Anfrage der Kreis-Grünen nicht, die 25 Fragen an die Kreisverwaltung gerichtet haben. Unmut darüber herrscht zumindest bei der Bürgerinitiative „NEDO interkommunal“.