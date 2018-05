Dormagen: Neue Orientierungstafeln für Obstwiesen

Dormagen Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) engagiert sich am Geopark und am Holzweg.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) in Dormagen wird nicht müde, Menschen die Natur näher zu bringen. Den jüngsten Beitrag dazu leisteten die Ehrenamtler jetzt am Geopark im Tannenbusch und am Holzweg. Dort befinden sich jeweils Patenobstwiesen, und die fleißigen Helfer aus der Schutzgemeinschaft haben an beiden Stellen große Tafeln aufgestellt, die der Orientierung dienen sollen. Jeder Pate kann mit Hilfe der Beschilderung "seinen" Baum einfacher finden und nachschauen, was aus dem Setzling von einst geworden ist. Dabei helfen ein Lageplan, Baumnummern, die jeweilige Baumart und die Daten des Patenbaumes weiter.