Neubau in Dormagen Neue Kita eröffnet im Stadtgebiet

Die Freude bei Eltern und zukünftigen Müttern und Vätern in Rheinfeld dürfte groß sein, denn in dem Dorf, welches bisher eher mangelhaft mit Betreuungsplätzen für Kinder ausgestattet war, soll nun eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. In der vergangenen Woche erhielt der Betreiber, das Evangelische Sozialwerk Dormagen, das „Go“ des Jugendhilfeausschusses – die Planungen können nun in die nächste Phase gehen.