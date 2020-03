Dormagen : Für Spielplätze stehen 100.000 Euro mehr zur Verfügung

Dormagen Unter anderem werden die Trimm-Dich-Pfade im Tannenbusch und in der Zonser Heide erneuert.

Für die öffentlichen Spielplätze steht in diesem Jahr deutlich mehr Geld zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Es sind insgesamt 166.000 Euro, die für Sanierung und Ersatzbeschaffung ausgegeben werden können. Dabei gibt es eine Besonderheit: Der Stadtrat und der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe hatten in den Haushaltsberatungen beschlossen, zusätzliche Mittel in Höhe von 100.000 Euro schwerpunktmäßig für die Sanierung der Trimm-Dich-Pfade im Tannenbusch sowie in der Zonser Heide einzusetzen.

Neben den beiden Trimm-Dich-Pfaden gibt es fünf weitere Projekte, in die die „normalen“ Gelder fließen, zwei davon alleine in Hackenbroich: An der Weserstraße wird ein Spielturm mit Rutsche und Kletteraufstiegen angeschafft (18.500 Euro) und an der Wiedstraße eine Spielkombination mit Rutsche und Kletteraufstiegen, für die 28.500 Euro zur Verfügung stehen. Auf dem Spielplatz an der Friedenstraße in Horrem wird es eine neue Spielkombination mit verschiedenen Anbauteilen geben, die etwa 37.000 Euro teuer sein wird. Jeweils neue Schaukeln (4.800 Euro) sind auf den Spielplätzen an der Garather Straße in Rheinfeld und am Latourshof in Nievenheim vorgesehen.