Neue Gebühren in Dormagen : Der Einstieg in die Kita-Beitragsfreiheit

Nach langen Diskussionen und Neuverhandlungen im Vorfeld ging es nun vergleichsweise schnell: Am Donnerstag wurden neue Stufen für Elternbeiträge für Kita und OGS beschlossen. Ab 2020/21 soll das dritte Kita-Jahr gebührenfrei sein. Wir zeigen eine Übersicht.

Wie SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Behncke in der Ratssitzung betonte, sei es ein „Kraftakt“ gewesen, den im Jahr 2018 bei den Haushaltsberatungen gefassten Entlastungs-Beschluss auch umzusetzen. Nach der Korrektur des auf die Schnelle gefällten Beschlusses aus dem Jugendhilfeausschuss, „mit dem nicht alle glücklich waren“, vereine die neue Tabelle nun diesen von der SPD eingebrachten Entlastungswunsch mit dem Wunsch der CDU, perspektivisch ein drittes Kita-Jahr beitragsfrei zu machen, und der Anregung der FDP, Bruttoeinkommen bis 30.000 Euro ganz von Kita-Gebühren auszunehmen. Behncke weiter: „Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Kita-Gebührenfreiheit, die Bürgermeister Erik Lierenfeld in seiner Neujahrsansprache gefordert hatte.“ So äußerte sich auch Lierenfeld positiv über den „sehr ausgewogenen Vorschlag“: „Das hat starke Signalwirkung.“ Über die „gute Lösung“ freute sich auch CDU-Fraktionsvize Deußen: „Wir haben die Kosten überall senken können. Dazu sehen wir die von uns gewünschte Beitragsfreiheit im dritten Kita-Jahr als guten Start in die Bildungskarriere.“ Mit den neu berechneten Stufen fällt auch die zunächst geplante teilweise Erhöhung der OGS-Beiträge in höheren Einkommensgruppen weg. „Wir zeigen erneut, dass wir eine kinderfreundliche Stadt sind“, sagte Deußen, der auch Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist.