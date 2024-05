Neue Funktionen Stadt Dormagen hat die Familien-App überarbeitet

Dormagen · Ratgeber, Veranstaltungen, Karten – all das finden Nutzer in der Dormagener Familien-App. Jetzt wurde sie überarbeitet. Was neu ist.

27.05.2024 , 15:57 Uhr

Die Inhalte der App sollen Familien unterstützen. Foto: Stadt Dormagen

Die Familien-App von Dormagen wurde überarbeitet und hat jetzt nicht nur ein anderes Design, sondern auch neue Funktionen. Die überarbeitete App hat eine andere Optik bekommen und bietet eine verbesserte und benutzerfreundliche Oberfläche. Darüber hinaus können die Inhalte für den Nutzer in verschiedene Sprachen übersetzt werden, so dass die App auch für nicht deutschsprachige Personen leichter nutzbar ist. Die Zielgruppe der App sind werdende und junge Eltern sowie Fachkräfte und Interessierte. Die Inhalte der App sollen Familien während des Aufwachsens ihrer Kinder und vor der Geburt mit Informationen und Hilfestellungen unterstützen. Die App sei jetzt nicht nur intuitiver in der Bedienung, sondern auch informativer, so die Stadt. Nutzer können nun zwischen verschiedenen Artikeln navigieren und alle relevanten Ansprechpartner gebündelt finden. Eine weitere Neuheit ist eine News-Funktion: Nutzer finden dort die wichtigsten Informationen. Nicht nur die Dormagener Familien-App wurde überarbeitet, auch die Neusser App erstrahlt in neuem Glanz. Die beiden Bürgermeister Erik Lierenfeld und Reiner Breuer freuen sich über die Veränderung: „Das große Update der Familien-Apps unterstreicht unser Engagement für Familien. Wir setzen alles daran, innovative und hilfreiche Lösungen zu entwickeln, um Familien bestmöglich zu unterstützen.“ Die Dormagener und Neusser Apps verfügen über eine personalisierte Checkliste für Eltern vor und nach der Geburt, einen Ratgeber, eine interaktive Karte zur Suche von Orten wie Spielplätzen, Kitas und Schulen sowie einen Veranstaltungskalender mit verschiedenen Angeboten. Seit 2020 arbeiten beide Städte gemeinsam an der Weiterentwicklung der Apps. Die Apps sind kostenlos im iOS App-Store sowie im Google Play Store für Android erhältlich.

(sku)