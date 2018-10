Neue Flächen für Streuobstwiesen in Dormagen

Dormagen Umweltausschuss befürwortet Areale in Dormagen und Zons. Die Stadt will mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald kooperieren.

Es wird wohl zukünftig wieder ein Stückchen bunter werden in Dormagen – wenigstens in der Blühperiode im Frühjahr und bei der Früchteernte im Herbst. Denn die Stadt bekommt zusätzliche Streuobstwiesen. Einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion stimmte der Planungs- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung zu.

Die neuen Wiesen sollen in Zusammenarbeit mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald angelegt werden. Die Verwaltung hat jeweils eine Fläche in Dormagen und eine in Zons ausgesucht, die sie für geeignet hält. Bisher werden sie noch landwirtschaftlich genutzt. „Beide würden zwar einer ackerbaulichen Intensivnutzung entzogen, jedoch wiederum einer anderen landwirtschaftlichen Nutzung als Mäh- und Obstbaumwiese zugeführt“, schreibt Bürgermeister Erik Lierenfeld. Sogar eine Viehbeweidung wäre möglich. Lierenfeld weiter: „Diese Nutzung würde in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station im Rhein-Kreis Neuss und ortsansässigen Landwirten konzipiert und umgesetzt. Hierdurch würde zudem regionales kulturelles Erbe bewahrt (Alte Obstsorten) und den Bürgern ortsnah nahegebracht.“