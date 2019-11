Auszeichnung : Dormagens erster Heimatpreis geht an zwei Sieger

Dormagen Die Kultur- und Heimatfreunde Zons und Eduard Breimann sind die beiden ersten Preisträger des neuen Heimatpreises der Stadt Dormagen. Zudem entschied sich die Jury für zwei zweite und vier dritte Preise sowie einen Jugendpreis.

Zu Beginn der Verleihung des ersten Heimatpreises der Stadt Dormagen stellten einige der Bewerber in einem kurzen Film vor, was für sie Heimat bedeutet. Das kam ebenso gut an bei den rund 120 geladenen Gästen in der Kulturhalle wie die Veranstaltung selbst, mit der die Stadt einige ihrer besonders engagierten Bewohner ehrte. „Heimat ist für mich geprägt durch die Menschen und ihr Handeln“, sagte Bürgermeister Erik Lierenfeld. Er stellte das große Engagement der Dormagener heraus, die sich voller Tatkraft für ihre Heimatstadt einsetzen, sie schöner machen, Gemeinschaft organisieren und Geschichte bewahren. „Dafür bedanke ich mich bei allen sehr“, so Lierenfeld. Der erste Platz ging sowohl an die Kultur- und Heimatfreunde Stadt Zons als auch an Eduard Breimann.