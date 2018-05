Dormagen : Neue Anwohner- und Besucherausweise für Zons

Parken ist in Zons, hier Museumstraße, nur für Anwohner erlaubt. Foto: Lber

Dormagen Parken in der Zonser Altstadt ist ein Thema, das Anwohnern und Gästen sehr am Herzen liegt. Denn während eine Erreichbarkeit der Häuser per Auto einerseits gewünscht ist, stört ungehindertes (Zu-)Parken der historischen Altstadt Bewohner und Besucher gleichermaßen. Da einen Kompromiss zu finden, ist schwierig. Auf der Bürgerversammlung in Zons 2016 wurde sich dafür ausgesprochen, dass die Parkausweise auf zwei Jahre befristet sind, um einen "Freifahrtschein" auf unbestimmte Zeit, zum Beispiel für ehemalige Bewohner, zu verhindern.

Wie die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) mitteilte, laufen die alten Altstadt-Anwohnerausweise (rote Aufkleber) und die ebenfalls roten Besucherausweise für die umliegenden Parkflächen (Rheintor, Mühle und Flügeldeich) zum 30. Juni nach nun zwei Jahren aus.

Ab Dienstag, 5. Juni, werden die neuen Anwohner- und Besucherausweise (gelbe Aufkleber, gültig bis 30. Juni 2020) in der Tourist-Information Zons, Schloßstraße 2-4, dienstags, mittwochs, donnerstags (jeweils 10 bis 16 Uhr) und freitags (10 bis 14 Uhr) ausgegeben. Für Berufstätige bietet die SWD am Dienstag, 26. Juni, und am Donnerstag, 28. Juni, erweiterte Öffnungszeiten bis 18 Uhr an.



Für die Ausstellung der Anwohnerausweise sind Personalausweis und Fahrzeugschein erforderlich. Die ab dem 1. Juli geltenden gelben, fahrzeuggebundenen Anwohnerplaketten (für jedes auf einen Anwohner angemeldete Fahrzeug) berechtigen zum Befahren und Parken in der Altstadt. Die neuen gelben Besucherausweise (einer pro Haushalt) ermöglichen den Gästen der Anwohner nur das Befahren der Altstadt, etwa zum Be- und Entladen - Parken ist für sie nicht erlaubt.

Beide Ausweise berechtigen aber zum kostenlosen Parken auf den von der SWD bewirtschafteten Parkplätzen an der Mühle, am Rheintor/Herrenweg und am Flügeldeich. Der Anwohnerausweis kostet drei Euro, der für Besucher vier Euro.

