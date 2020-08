Neubaugebiet Nievenheim IV : Kinder erobern neuen Spielplatz

Am Latoursgarten in Nievenheim IV haben Devin (9), Michel (7) und Samuel (3) und andere Kinder den neuen Spielplatz erkundet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Nievenheim Am Wochenende nutzten viele die neue Spielmöglichkeit am Latoursgarten. Der Spielplatz im Neubaugebiet Nievenheim IV wurde jetzt eröffnet.

Das vorletzte Wochenende der Sommerferien kam vielen Kindern aus Nievenheim und Umgebung gerade recht, um den neuen Spielplatz an der Straße Latoursgarten so richtig zu erkunden, der mit einer großen Spielkombination ausgestattet ist, die vor allem das Interesse der kleinen „Tester“ weckte. Erst am Donnerstag hatte Bürgermeister Erik Lierenfeld den neuen Spielplatz eröffnet. Auch daran hatten schon viele Anwohner des Neubaugebietes Nievenheim IV und vor allem viele Mädchen und Jungen teilgenommen.