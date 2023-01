Neubaugebiet in Dormagen Einige Bäume an Beethovenstraße entfernt

Beim „Beethoven-Quartier“ handelt es sich um das mit Abstand größte innerstädtische Wohnbauvorhaben. In einem städtebaulichen Wettbewerb hatten Architektur-Büros um die bestmögliche Kombination aus Wohnen und Leben in einer möglichst grünen Umgebung gerungen. Der Siegerentwurf wurde in einem Masterplan konkretisiert. Die IG Rodungsarbeiten hatte bereits bei der Planung Sorge darüber geäußert, dass hohe Bäume weggefallen waren. Sie forderte die Stadt damals auf, ein Konzept zu erarbeiten, in dem wieder eine Aufforstung des Busch- und Baubestandes auch im Hinblick auf einen Sichtschutz realisiert werden kann. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit wurde bei der Erarbeitung des Freiraumkonzeptes auch die von Wissenschaftlern entwickelte „Animal-Aided-Design-Methode“ beachtet.