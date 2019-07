Neubau in Dormagen : Platz vor dem Kreisarchiv in Zons soll bald fertiggestellt sein

Auf dem Platz vor dem neuen Kreisarchiv dominieren immer noch die Absperrungen und Bauarbeiten. Das soll sich bald ändern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Zons Die Zonser Bewohner und Besucher sind seit Monaten genervt von der Dauerbaustelle am neuen Kreisarchiv. Bald ist Besserung in Sicht, wie Kreisdezernent Karsten Mankowsky auf Anfrage erklärt: „Wir ziehen dran, dass der Vorplatz mit der neuen Pflasterung bald fertiggestellt wird und die Baustelle dort endlich verschwindet.“ Mankowsky kann den Ärger der Anwohner verstehen, was die Pflasterungsarbeiten betrifft: „Der Platz sieht leider noch nicht so aus, wir wir uns das wünschen.“ Der Kreisdezernent, der in Vertretung seines urlaubenden Amtskollegen Tillmann Lonnes am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr beim Zonser Stadtteilgespräch der Dormagener Stadtverwaltung um Bürgermeister Erik Lierenfeld in der Pfarrscheune Ansprechpartner für das Kreisprojekt ist, weist auf Verzögerungen durch eine Gasleitung hin.

Von Carina Wernig

Jetzt sei ein gutes Ende absehbar, so Mankowsky: „In Kürze wird auf dem Vorplatz alles wieder ordentlich und schön sein.“

Ein weiterer Teilabschnitt sei jetzt fertiggestellt: „Das Klostergärtchen an der Rückseite des Neubaus ist richtig schön geworden“, fällt Mankowsky ein positives Urteil. Der Rhein-Kreis Neuss habe auf Hinweise von Zonsers reagiert, die eine zu geringe Bewässerung der kleinen Bäume kritisiert hatten.

Noch ungewiss ist jedoch der Zeitplan für das Innere des Neubaus, wie der Kreisdezernent betont: „Da sind wir nach wie vor vom Gericht abhängig.“ Solange nicht klar ist, ob die Beweissicherung, die zwei Gutachter im Auftrag des Rhein-Kreises aufgenommen haben, vom Gericht anerkannt wird, darf am beanstandeten Boden nichts geändert werden. „Wir können derzeit innen nicht weiterarbeiten“, stellt Mankowsky fest. Am 70.000 Euro teuren Terrazzo-Boden im Archiv-Erdgeschoss, der im Herbst 2017 eingebaut worden war, waren im März 2018 bereits nach dem Abziehen der Spezialfolie Risse und Wellen aufgetreten. Für die Beseitigung der Schäden war im Vorfeld von einer Summe von 200.000 Euro die Rede, da der Bodens inklusive des Heiz-Estrichs ausgetauscht werden muss.