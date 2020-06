Immobilien in Dormagen : Neue Wohnungen entstehen an der Nettergasse

Dormagen Bis Herbst 2021 entstehen 15 barrierefreie öffentlich geförderte Wohnungen. Für die im Zuge der Baumaßnahme gefällten Bäume würden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder neue gepflanzt, so die Investorin.

Günstiger Wohnraum ist Knapp in Dormagen. Ein Projekt will Abhilfe schaffen: An der Ecke Nettergasse / Hardenbergstraße entstehen jetzt 15 barrierefreie öffentlich geförderte Ein- und Zweizimmerwohnungen für Senioren. Investorin Stefanie Emrich-Katzin und Bürgermeister Erik Lierenfeld setzten dazu den Spatenstich, an dem auch Karl-Heinz Emrich, Gründer des Familienunternehmens, teilnahm. Die neuen Wohnungen sollen voraussichtlich im Herbst 2021 bezugsfertig sein.

Um den Baumbestand auf dem Grundstück möglichst zu belassen, wurden nur für die Realisierung der Baumaßnahme absolut notwendige Fällungen vorgenommen. Als Ausgleich werden am Ende der Baumaßnahme wieder neue Bäume gepflanzt, verspricht die Investorin. Das ist eine gute Nachricht für die Nachbarn. Rund 30 Anwohner hatten Anfang Oktober 2018 friedlich dagegen protestiert, dass das „Stück Grün“ einfach wegfalle und damit das Stadtklima negativ beeinträchtigt werde. „Das tut mir in der Seele weh“, hatte Anwohner Frank Mucha im Februar 2020 traurig die Baumfällung kommentiert.

Der Bedarf an Wohnraum in Dormagen ist groß, besonders an preiswerten Wohnungen. Laut einer Studie von inwis fehlen bis 2030 insgesamt 2750 Wohneinheiten. Daher entwickelt die Stadt nicht nur langfristig die großen Baugebiete wie Beethovenquartier und Malerviertel III, sondern schaut nach Möglichkeiten der kurzfristigen Innenverdichtung, auch in der Innenstadt. Mit der zentrumsnahen Lage ist eine gute Anbindung an den ÖPNV gegeben.