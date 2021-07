Neu in der Innenstadt Dormagen : XXL-Blumentöpfe sind die Hingucker

Zeigen die Blumenkübel, v.l.: Holger Exner (TBD), Carola Bley (CIDO), Jobst Wierich (Chempark), Thomas Schmitt und Ute Godyla (beide SWD). Foto: SWD

Dormagen An drei Stellen in der Innenstadt sind die neuen Kübel aufgestellt worden. Die Gemeinschaftsaktion soll für eine schönere Atmosphäre in der City sorgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus-Dieter Schumilas

Neben einem ausgewogenen und interessanten Geschäftsbesatz und Warenangebot gehört eine schöne Atmosphäre zu einer erfolgreichen Innenstadt, in die die Menschen gerne kommen. Ein weiterer Baustein dazu wurde jetzt in einer Gemeinschaftsaktion umgesetzt: An drei Stellen in der Innenstadt stehen sehr auffällige XXL-Pflanzenkübel mit einer insektenfreundlichen Bepflanzung.

Die neue City-Möblierung, mit Blumentöpfen in rot, blau und grün, ist Teil des Gesamtkonzeptes „Dormagen blüht (nachhaltig) auf“, das SWD, Chempark, City-Offensive Dormagen (CiDo) und die Bürgerstiftung gemeinsam mit Leben füllen. „In der Corona-Zeit entstand die Idee, ein florales Band durch die Innenstadt zu legen“, sagt Stadtmarketing-Leiter Thomas Schmitt. „Durch die Pandemie sind aktuell unsere Möglichkeiten, die City mit Veranstaltungen zu beleben, sehr begrenzt. Deshalb setzen wir gemeinsam mit vielen Akteuren auf Instrumente wie Dekoration und Bepflanzung, die die Aufenthaltsqualität steigern und gleichzeitig noch ökologisch sinnvoll sind.“

Am Markttag in der City waren diese Töpfe bereits schon ein Thema. Viele Besucher blieben stehen und schauten sich diese Hingucker an. Insgesamt waren die Reaktionen positiv. So sagte Renate Baskob: „Ich bin froh, dass sich jemand der Innenstadt annimmt. Es ist schön, dass hier jetzt überall die ganzen Blumen stehen.“ Lukas Mosbach meinte: „Für meinen Geschmack sind die Töpfe ein bisschen bunt, aber wenn sie nicht von Steuergeldern bezahlt sind, dann kann es mir auch egal sein.“

Jeweils drei XXL-Blumentöpfe stehen am Kappesberg, vor dem Historischen Rathaus und auf der nördlichen Kölner Straße in Höhe des Pavillons. Sie werden dort nicht nur einen Sommer überdauern. Dafür sorgt neben dem robusten und UV-beständigen Material der Töpfe die von den Technischen Betrieben Dormagen mit Bedacht gewählte, insektenfreundliche Bepflanzung. Stauden, blühende Kräuter wie Salbei und Thymian, Frühjahrsblüher, immergrüne Pflanzen und Sommerblumen ergeben einen Mix, der von Mai bis Oktober schön anzuschauen ist. Die TBD bewässern die Gefäße mindestens einmal pro Woche. „Mit Kies, einem Vlies, Oberboden und Pflanzerde versetzt mit Hygromull haben wir einen mehrschichtigen Aufbau gewählt, der diesen Rhythmus erlaubt“, sagt Betriebsmeister Holger Exner. Ergänzt werden die bunten Blumentöpfe von den bekannten, aber erstmals insektenfreundlich bepflanzten Blumenampeln, die City-Offensive und SWD bereits Anfang Mai an vielen Laternen auf der Kölner Straße aufhängen ließen. Dazu kommen an die 30 Hochbeete der Bürgerstiftung im weiteren Innenstadtbereich, die mit Duft- und Heilkräutern sowie dekorativen Nutzpflanzen bestückt sind.