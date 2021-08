Netzwerkveranstaltung : „Dormagen Inside“ kommt im Herbst

Auf einen Re-Start von „Dormagen Inside“ arbeiten die Organisatoren hin. Archiv: LH Foto: Hammer, Linda (lh)

Knechtsteden Der Veranstalter „Initiative Dormagen“ glaubt an ein Comeback der Netzwerk-Veranstaltung und plant ein Treffen für den kommenden Herbst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die 30. Auflage war zugleich auch die letzte. Vorerst. Am 10. Oktober 2019 ging die Netzwerk-Veranstaltung „Dormagen Inside“ zum letzten Mal über die Bühne im Bullenstall der Klosteranlage in Knechtsteden. Dann kam Corona und damit das Aus für die beliebte Veranstaltung, zu der beim letzten Mal 150 Gäste kamen. Während in dieser Woche in Neuss das Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ zum ersten Mal stattfand, pausiert man in Domagen. Allerdings arbeiten die Verantwortlichen daran, auch in diesem Jahr noch mal an den Start zu gehen.

„Wir wollen Dormagen Inside auf keinen Fall komplett absagen“, sagt Guido Schenk. Er ist zweiter Vorsitzender der „Initiative Dormagen“, einer Vereinigung von mittelständischen Unternehmen und vielen anderen Akteuren in der Stadt. Dafür ist die Veranstaltung, beider Menschen aus vielen verschiedenen Bereichen der Stadtgesellschaft zusammenkommen, zu beliebt und zu geeignet als Kommunikationsplattform, bei der man ins geschäftliche Gespräch ebenso kommen kann wie in den ungezwungenen Plausch in einem stilvollen Ambiente.