Netzwerken in Dormagen Neue Heimat für „Dormagen Inside“

Zum 38. Mal veranstaltete die Initiative Dormagen seinen Business-Treff und der wurde zum Abend der Premieren: Zum ersten Mal fand diese Netzwerk-Veranstaltung in der Event-Location Wakebeach 257 am Straberg-Nievenheimer See statt und für viele der 160 Gäste war es das erste Mal, dass sie überhaupt am „Strabi“ waren und in diesen Räumlichkeiten. Ihr Urteil fiel einhellig aus: eine wunderbare Örtlichkeit zum Feiern und Sporttreiben sowieso, aber auch, um in Ruhe bei einem Gläschen den Blick über den See schweifen zu lassen.