Naturschutz in Dormagen : Unternehmen spendet Bäume für Waldvermehrung

Neusser Unternehmen GfA Elektromaten GmbH & Co KG spendet Bäume für Waldvermehrung in Dormagen. Foto: RKN

Broich Der Rhein-Kreis Neuss soll langfristig waldreicher werden. Hierzu trägt die Aktion von Landrat Hans-Jürgen Petrauschke „Ein Herz für Bäume“ bei, die mit Spenden von Bürgern und Unternehmen mehr Wald in den Rhein-Kreis Neuss bringt.

Zum Spaten gegriffen haben Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Jörn Böhl von der Firma GfA zusammen mit 18 Kindern der Grundschule Kyburg. Sie brachten die letzten der insgesamt 2740 Bäume und Sträucher in die Erde. Auch die Gemeinschaftsgrundschule in Neuss-Weckhoven engagiert sich mit dem Projekt des Fördervereins „Jedem Erstklässler ein Baum“ für die Pflanzaktion. Mit einer Spende von 550 Euro für 55 I-Dötze unterstützt die Schule die Initiative des Landrats.

Die Bäume und Sträucher wurden in dem Niederungsbereich am Stommelner Bach westlich des Naturschutzgebietes Knechtstedener Wald gepflanzt. Die Fläche liegt neben dem Wald des Naturschutzgebietes und schließt sich direkt an diesen an. Es ist das größte Waldgebiet im Rhein-Kreis Neuss.