Naturschutz in Dormagen Mauerbienen leisten wichtige Arbeit im Garten und auf dem Balkon

Die Mauerbienen sind wild lebende Verwandte der Honigbienen. „Sie kommen häufig in dicht besiedelten Bereichen vor“, erklärt Michael Stevens von der Biologischen Station in Knechtsteden. Aufgrund ihres jahreszeitlich frühen Auftretens sind sie unter anderem wichtige Bestäuber frühblühender Obstbäume (zB Kirsche, Pfirsich, Birne). Mauerbienen bauen ihre Nester vorzugsweise in längliche Hohlräume, zum Beispiel in Abflussröhren am Fenster oder in Bambusmatten. Wenn man sie dort entdeckt, sollte man die Mauerbiene einfach in Ruhe lassen, rät Michael Stevens. „Sie stört ja eigentlich nicht“, sagt er. Viele Menschen haben Sorgen, dass es sich um stechlustige Insekten handeln könnte. Dazu besteht aber kein Anlass, denn die Tiere haben zwar einen Stachel, doch können sie damit die derbe menschliche Haut nicht durchdringen. Da Wildbienen wichtige Funktionen in der Natur haben, sind alle heimischen Wildbienen zudem gesetzlich geschützt. Darüber hinaus haben nur die Weibchen einen Stachel, die Männchen besitzen keinen Wehrstachel. „Ich habe selbst schon mehrmals versucht, eine weibliche Mauerbiene dazu zu bringen, mich zu stechen“, erzählt Stevens. „Aber es geht tatsächlich nicht, der Stachel ist dazu nicht fähig.“ Die Tiere haben als flugfähige Insekten nur ein kurzes Leben von wenigen Wochen. Alle Mauerbienen haben nur eine Generation pro Jahr. Diese erstreckt sich von Ende März bis Juni. In dieser Zeit kann man die interessante Biologie der Tiere auch auf dem eigenen Balkon studieren.