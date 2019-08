Naturfotograf gelingen eindrucksvolle Bilder : Junge Füchse erkunden Dormagener Felder

Diesen neugierig in Richtung Kamera guckenden jungen Fuchs, während seine Geschwister im Hintergrund rumtollen, hat Tierfotograf Michael Albrecht in Dormagen eingefangen. Foto: Michael Albrecht

Dormagen Der Dormagener Tier- und Naturfotograf Michael Albrecht hat die jungen Tiere morgens und in der Abenddämmerung aufgespürt.

Irgendwo in Dormagen tollt eine Fuchsfamilie über die Felder und Wege. Wo genau, möchte Michael Albrecht nicht verraten, da der Zonser Tier- und Naturfotograf die Tiere gern noch weiter ungestört beobachten will. Dafür steht er früh morgens um 4 Uhr auf oder begibt sich abends vor der Dämmerung zu den Plätzen, wo er die kleinen Füchse anzutreffen hofft. „Da warte ich oft stundenlang, bis ich sie vor die Kamera bekomme“, berichtet der 36-Jährige über drei bis vier Stunden Wartezeit.

Doch die lohnt sich, wie an den tollen Aufnahmen zu erkennen ist, die er von den jungen Füchsen und ihrer Mutter gemacht hat. Dabei hat sich der Hobby-Fotograf, der seit rund zwölf Jahren Tiere und Landschaften zu seinen Lieblingsmotiven gemacht hat, ebenso wie sein Arbeitsgerät mit Tüchern in Waldfarben getarnt, um die scheue Tierfamilie nicht zu verscheuchen. „Manchmal reicht es, wenn ich mein Knie um ein paar Zentimeter ausstrecke, mein Gewicht etwas verlagere oder einen Ast berühre, dass die Tiere die Bewegung wahrnehmen und verschwinden“, berichtet Michael Albrecht über die zurecht schlau genannten Füchse.

Die ersten Tiere hat er Ende Mai, Anfang Juni eher zufällig auf einer Hunderunde entdeckt. Seither fährt er oft mit dem Rad zu ihnen und freut sich, wenn das Warten erfolgreich ist. So ist eine ganze Serie von Fotos der Fuchsmutter mit ihren Kindern an und auf Strohballen entstanden: „Die Fähre oben auf dem Strohballen hatte ich schon auf Fotos festgehalten, da dachte ich mir, dass die Jungen nicht weit weg sein konnten, so dass ich die vier Kleinen dann auch beim Spielen fotografieren konnte“, erzählt er. Als dann ein Junges hoch zu seiner Mutter sprang, hatte er die Szene genau fokussiert, so dass ihm diese tollen Momentaufnahmen geglückt sind: „Diese Bilder hatte ich im Kopf, mit viel Glück sind sie mir auch gelungen“, sagt Albrecht bescheiden.