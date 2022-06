Naturerlebnisse in Dormagen: Umwelt-Scouts-Kurse finden wieder statt ​

Naturerlebnisse in Dormagen

Dormagen Die beliebten Kurse der Umwelt-Scouts gehen in die nächste Runde. Das Programm startet bereits Mitte Juni. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Programm startet bereits am Samstag, 11. Juni, von 10 bis 12 Uhr mit dem Rhein-Clean-Up unter Leitung von Umweltaktivistin Karin Schwanfelder in Rheinfeld. Im Kurs soll das Rheinufer von Unrat befreit werden.

Bereits seit 2005 bietet die Stadt Kindern Jahr für Jahr besondere Erlebnisse mit Bezug zur Natur und zu Einrichtungen in ihrer Umgebung an. Das Programm richtet sich an Mädchen und Jungen im Alter von acht bis zwölf Jahren. Der bewusste Umgang mit der Natur stehe dabei im Vordergrund, doch auch Abenteuer und Spaß sollen bei diesem außerschulischen Bildungsangebot nicht zu kurz kommen.