Natur in Dormagen : Der trockene Sommer macht sich bemerkbar

Foto: kiba 13 Bilder In Dormagen macht sich ein trockener Sommer bemerkbar

Dormagen Dass es in diesem Sommer viel zu wenig geregnet hat, sieht man mittlerweile auch der Natur in Dormagen an.

Das Laub vieler Bäume ist braun gefärbt, manche werfen bereits die Blätter ab. Wiesen und Grünstreifen sind vertrocknet, Eicheln, Nüsse und Kastanien fallen von den Bäumen. Die Redaktion hat im Stadtgebiet einige Eindrücke eingefangen.

(NGZ)