Für Kleintiere und Insekten : Eselpark Zons setzt auf Totholzhecken

Dormagen Der Eselpark Zons und der NABU schaffen durch den Bau von songenannten Totholzhecken Wohnraum für zahlreiche Kleintiere und Insekten. Wie die Natur den Menschen näher gebracht werden soll.

In diesem Jahr will der Eselpark Zons noch einmal einen besonders großen Schritt in Richtung Naturschutz und Nachhaltigkeit gehen, dafür arbeiten Peter Norff und sein Team nun mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) zusammen. Zu Beginn des Jahres pachtete Norff einige neue Weiden für seine zahlreichen Tiere, auf diesen Weiden stehen über fünfzehn sogenannte Kopfweiden. Kopfweiden sind Bäume, genauer Weiden, die regelmäßig eingekürzt und beschnitten werden müssen – diese Aufgabe liegt bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern der NABU-Ortsgruppe. „Die Kopfweiden auf diesen Weiden wurden über viele Jahre nicht gepflegt. Die knorrigen Weidenbäume stehen am Niederrhein und überwiegend in Flutgebieten, wenn die Äste zu hoch sind, dann brechen diese auseinander“, erklärt Peter Norff.