Narren in Dormagen nicht in Feierlaune : Video statt echter Karnevalsfeier

Narren in Dormagen nicht in Feierlaune

Dormagen Dormagener Karnevalisten sind in Trauer- statt in Feierlaune. Immerhin: Die KG „Ahl Dormagener Jung“ hat eine „Karnevalskiste“ für zu Hause produziert.

Immerhin, es gibt zarte Aktivitäten, allesamt coronagerecht. So hat die KG „Ahl Dormagener Junge“ eine „Karnevalskiste“ für alle Jecken gepackt. Inhalt? Das ist ein Geheimnis. Nur so viel: „Diese Kiste enthält viele kleine Überraschungen für das Jeck-Sein zu Hause“, sagt Präsident Jens Wagner. Vorbestellungen für 11,11 Euro (pro Kiste) können ab sofort per E-Mail an redaktion@kgadj.de eingereicht werden. Die Überraschungskisten gibt es für große Jecken und für Pänz – bitte bei der Bestellung mit angeben. Die Auslieferung erfolgt ab Februar 2021. Es kann auch vorab ein Gutschein ausgestellt werden.