Närrisches Dormagen : Das sind die Höhepunkte im Karneval

Der stets am besten besuchte Umzug im Stadtgebiet ist der Eintopfsamstag-Umzug der KG „Ahl Dormagener Junge“ durch die Innenstadt. Foto: Frank Kirschstein

Dormagen Vom bunten Sitzungskarneval der Vereine über fetzige Partys und prächtige Festzüge: Jecken-Termine in ganz Dormagen im Überblick. In der Session feiert die Delhovener KG ihr närrisches Jubiläum „13 Mal 11 Jahre“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Kaum liegt Neujahr hinter den Dormagener Jecken, so bereiten sie sich auf die närrische Hoch-Zeit vor: Denn in den nächsten 53 Tagen bis Aschermittwoch am 26. Februar wird im ganzen Stadtgebiet fröhlich Karneval gefeiert. Hier ein Überblick über Veranstaltungen der Vereine, die – ebenso wie andere Gruppen von der kfd bis zu privaten Aufführungen – für Spaß und Freude sorgen wollen.

143 Jahre – was zunächst eher unscheinbar wirkt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als waschechtes närrisches Jubiläum: So feiert die KG Thalia Blau-Weiß Delhoven jetzt ihre Gründung vor „13 Mal 11 Jahren“. So steigt am Samstag, 15. Februar, um 18 Uhr die große Jubiläumssitzung im Delhovener Festzelt. Das Damendreigestirn freut sich auf weitere Girlpower mit den „Funky Marys“, dazu „Kempes Feinest, De Boore, Fiasko, Dumm & Dümmer, Bauchredner Peter Kerscher, die Erdnuss und die Tangruppe Kölsch Hännes’chen.

Auf eigene Tanz-Kräfte setzt die KG Blau-Weiß Nievenheim bei ihren zwei Prunksitzungen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Info Neun Umzüge durch Dormagener Stadtteile Züge Dormagen ist die Hochburg an närrischen Umzügen: Gleich neun Karnevalszüge sollen im Februar durch Dormagen ziehen. Samstag, 22. Februar Um 14 Uhr durch die Innenstadt und Delrath. Sonntag, 23. Februar Um 10.30 Uhr durch Hackenbroich, um 14 Uhr durch Nievenheim, Delhoven, Stürzelberg und Straberg. Montag, 24. Februar Um 14 Uhr durch Zons und Gohr.

Auch die KG Rot-Weiß Stürzelberg feiert Jubiläum: fünf Mal elf Jahre. Am 18. Januar beginnt ihre Prunksitzung um 19 Uhr im Schützenhaus. Erwartet werden Kölschraum, Palaver, De Albatrosse und „deä Müllmann“. Karten (15 Euro) bei Dekowerkstatt Lüneburg, Lindenstraße 31, Edeka Büttgen, Am Weißen Stein 1, oder per E-Mail an info@karnevalsverein-stuerzelberg.de.

Ihren runden 40. Geburtstag wollen die Rheinfelder Karnevalsfreunde mit einer Karnevalsparty in der Kulle feiern. Am Samstag, 8. Februar, geht es ab 18 Uhr rund, erwartet werden die Jecken der KG „Ahl Dormagener Junge“, dazu Auftritte von Timo Schwarzendahl, der KG Kallendresser, der Dummerholics und Rhing Bloot. DJ Alex legt Karnevalshits auf. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Bei der Prunksitzung der KG Rot-Weiß Zons trat 2019 die Band „Colör“ im Festzelt auf. Foto: Tinter, Anja (ati)

Traditionell die erste Prunksitzung des Jahres bietet die KG Blau-Weiß „Löstige Jonge“ Nievenheim an: An den Samstagen, 11. und 18. Januar, wird bei Robens, Hindenburgstraße 28 gefeiert – zu Ehren ihres Prinzenpaares Bernd und Sonja Todtenhöfer.

Auf Einladung des Hit-Marktes beginnt am Samstag, 25. Januar, um 11 Uhr der traditionelle Tollitäten-Empfang – dieses Mal im Schützenhaus Stürzelberg. Dort wird anschließend das Traditions-Treffen veranstaltet, bei dem Tollitäten und Garden auftreten.

Ab 19.11 Uhr feiert die KG „Ahl Dormagener Junge“ am Samstag, 25. Januar, ihre große Karnevalsparty in der Kulturhalle. Der Eintritt ist frei. Für die Herrensitzung der KG „Ahl Dormagener Junge“ am Freitag, 14. Februar, ab 17 Uhr im Schützenhaus sind noch letzte Karten erhältlich. Erwartet werden u.a. Domstürmer, Räuber, Wolfgang Trepper, die Showtanzgruppe High Energy und Schlappkappe. Karten (25 Euro) im Stoffgeschäft Fadenlauf, Krefelder Straße 149.

Die KG Gohrer und Broicher Turfgrafen bietet wieder zwei Sitzungen an, die rein von eigenen Kräften gestaltet werden: Am Samstag, 1. Februar, ab 19 Uhr und Sonntag, 2. Februar, ab 15 Uhr im beheizten Festzelt auf dem Gohrer Schützenplatz. Karten (10 Euro) im Gohrer Café und Backhaus Jungverdorben, Odilienstraße 48.

Am Samstag, 8. Februar, beginnt um 19.30 Uhr die Karnevalssitzung des Festkomitees Karneval der Bruderschaft Straberg im Hubertussaal. Das Motto lautet: „Fastelovend im Kloster – Habemus Sitzung“. So werden Sitzungspräsident Klaus Saedler mit Hoppeditz Dominik Hofer als Schweizer Gardisten und seine Mönche vom Elferrat den Saal in eine Mönchsbrauerei verwandeln. Als Live-Acts treten „Ne Spetzboov“ und „De Fetzer“ auf. Karten (10,90 Euro) sind ab Samstag, 11. Januar, in der Walddorfmetzgerei Kollenbroich und der Bäckerei May erhältlich.

Die große Prunksitzung der KG „Rot-Weiß“ Ückerath findet am Samstag, 15. Februar, ab 19.11 Uhr im Saal der Gaststätte „Manes am Bösch“ statt. Nur noch wenige Restkarten gibt es am heutigen Samstag (4.) ab 11 Uhr in der Gaststätte „An d’r Weyh“, Heerstraße 17.