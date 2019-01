Ausstellung in Dormagen: Nachwuchskünstler können sich für die Junior D’Art bewerben

Dormagen Das Wechselspiel geht weiter. Nachdem 2018 in der Glasgalerie des Kulturhauses an der Langemarkstraße wieder eine Ausgabe der D’Art für Erwachsene eröffnet worden war, ist 2019 turnusgemäß eine große Gemeinschaftsausstellung des Künstlernachwuchses aus Dormagen an der Reihe.

Das Thema in diesem Jahr lautet „Made in Dormagen“. Leitfragen für die Konzeptionierung der Werke können zum Beispiel sein: Wer sind wir in Dormagen? Wer bin ich in Dormagen? Was macht Dormagen mit mir? Was mache ich mit oder in Dormagen? Was sind meine Wünsche und Ziele in Dormagen? Junge Kreativköpfe sollen künstlerisch ihre eigene Perspektive auf ihre Heimatstadt darstellen.