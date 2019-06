Nachwuchskünstler aus Dormagen : Die jungen Gewinner der Junior D’Art

Gewinner der Junior D‘Art (vorn v.l.): Dahlia Bartylla, Emma Bartz, Lea Neumann, Michael Schülgen, (hinten v.l.): Hannah Kolping, Can Wille, Julia Klein. Foto: Dieter Staniek

Dormagen Von 209 eingereichten Werken der Elf- bis 21-Jährigen schafften es 96 in die Ausstellung in der Glasgalerie. In drei Altersklassen wurden die Gewinner ausgezeichnet. Bis 13. September sind die Bilder und Skulpturen noch zu sehen.

Da ist die Rathaus-Galerie als Modell zu sehen, der Chempark ist wie das Historische Rathaus im Miniatur-Format vertreten und viele andere Gebäude, Dinge und Menschen, die die Mädchen und Jungen mit Dormagen in Verbindung bringen und als Kunstwerk für die „Junior D’Art“ des städtischen Kulturbüros zum Motto „Made in Dormagen“ eingereicht haben.

Gewinner sind sie alle, deren Werke bei der „Junior D’Art“, der größten Gemeinschaftsausstellung junger Dormagener Künstler, in der Glasgalerie des Kulturhauses zu sehen sind. Denn aus den 209 abgegebenen Werken von 275 jungen Künstlern, hat sich eine Jury für 58 Bilder und 38 Skulpturen entschieden, die bis zum 13. September im Kulturhaus zu sehen sind. Bürgermeister Erik Lierenfeld und Schirmherr Jobst Wierich, Leiter Poltik- und Bürgerdialog des Chemparks Dormagen, zeichneten die ersten drei Plätze in den drei Altersklassen aus. Wierich betonte: „Ich bin begeistert, vor allem von der Kreativität und der auch kritischen Auseinandersetzung mit ,Made in Dormagen’.“ Diese Ausstellung sei ein „Beleg dafür, wie wichtig es ist, jungen Menschen Freiraum zu geben, sich künstlerisch zu entfalten.“

Info „Made in Dormagen“ bis 13. September zu sehen Ausstellung Junior D’Art zum Thema „Made in Dormagen“ mit 58 Bildern und 38 Skulpturen. Ort Glasgalerie des Kulturhauses Dormagen, Langemarkstraße 1-3. Dauer Bis 13. September. Öffnungszeiten Montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr – in den Sommerferien vom 15. Juli bis 27. August nur bis 16 Uhr.

Bei den 18- bis 21-Jährigen siegte Michael Schülgen (18) mit seinem „GPS-Drawing Dormagen“, gefolgt von Isabelle Sablowski (19) mit der Skulptur „Aufgewachsen in Dormagen“ und Nils Klingbeil (18) mit „Selbstfragmenten“. Bei den 15- bis 17-Jährigen erhielten die 17-jährigen Can Wille, Hannah Kolping und Julia Klein für ihr Heft „renewed“ den ersten Preis, gefolgt von Sebnem Sila Öztürk (17) mit der Lampe „Dormagen im Wandel der Zeit“ und Silja Scheifgen (17) mit Milchtüten zu „Produkte aus der Region“. Die Preisträger der Elf- bis 14-Jährigen: Dahlia Bartylla (11), Emma Bartz (12) und Lea Neumann (11) mit „Neues Logo für Dormagen“, der zweite Platz ging an Isalie Graven (14) mit „Das Leben in Dormagen“ – alle gehen auf die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule. Den dritten Platz belegte Linn Fischer (11) mit „Sonnenuntergang“.