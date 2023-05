Freizeit in Dormagen Tierbaby-Alarm im Tannenbusch

„Die Lämmchen sind in diesem Jahr bereits im Februar geboren worden. Wir hatten sie eigentlich erst im April zu Ostern erwartet“, erklärt Tierpfleger Deniz Lukaszczyk. „Deswegen heißen diese auch umgangssprachlich Osterlämmchen“. Der Tierpfleger kümmert sich seit 2020 um den Nachwuchs in dem 17 Hektar großem Wald. „Schuld daran ist der Klimawandel, den die Tiere bereits jetzt deutlich stärker spüren als wir Menschen. Er bringt die Tiere komplett durcheinander“, so der Tierpfleger weiter. Normalerweise wären die Tierbabys in der freien Natur erst zur Welt kommen, wenn die Temperaturen steigen. Da es im letzten Winter allerdings nicht richtig kalt wurde, passierte dies alles deutlich früher. „Ein Kälbchen wurde bereits im Dezember geboren. Wir haben es in den Stall gebracht, gewärmt und aufgepäppelt. In der freien Wildbahn hätte es keine Chance gehabt zu überleben“, sagt Lukaszczyk. Die Auerochsen-Kuh hat sich inzwischen prächtig entwickelt und ist absolut handzahm. Als der Pfleger ihr Gehege betritt, kommt sie direkt auf ihn zu.