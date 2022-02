Dormagener bei Jugend musiziert : Nachwuchs überzeugt bei Regionalwettbewerb

Dormagen Zwölf Schülerinnen und Schüler der Musikschule Dormagen sowie zwei weitere Dormagener haben beim 59. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ sehr gut abgeschnitten. Die Ergebnisse.

Die höchste Dormagener Punktzahl erzielte Ruoshi Su mit 24 von 25 Punkten mit ihrem Cello. Herausragend war zudem Harfespieler Raphael Bertges: Im Ensemble „Alte Musik“ erspielte er nicht nur den ersten Platz mit 23 Punkten, das vierköpfige Ensemble wurde auch mit einem Sonderpreis vom Deutschen Tonkünstlerverband DTKV geehrt. Für beide Talente geht es in der nächsten Runde im Landeswettbewerb vom 18. bis 22. März in Detmold weiter.

Weitere erste Plätze belegten Fiona Mehlkopf (Akkordeon, 23 Punkte), das Duo Greta Jinwen Wang/Amilia Mertens (Klavier/Querflöte, 23 Punkte), Benno Vatheuer (Schlagzeug, 22 Punkte), Fabian Kempkes (Horn, 22 Punkte), das Duo Jinling Wang/Constantin Mertens (Klavier/Trompete, 22 Punkte) sowie das Duo Yuxin Zhang /Boming Chen (Klavier/Trompete, 21 Punkte). Ein zweiter Preis ging an Luis Diego Perez-Kretschmer zusammen mit Leticia Elisa Braun (außerhalb der Musikschule) in der Kategorie Duo (Klavier und ein Holzblasinstrument). Die Dormagenerin Carolina Bugelli belegte Platz zwei in der Kategorie Gesang.