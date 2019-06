Nachtwächter-Treffen : Kienle und Stumps aus Dormagen dabei

Dormagen Im fränkischen Prichsenstadt fand jetzt das 34. Treffen der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft statt. Auch die beiden Zonser Nachtwächter Hermann Kienle und Karl-Heinz Stumps waren dabei.

Der Höhepunkt des Treffens war erwartungsgemäß der Festumzug in der Altstadt. Die Zunftbrüder zogen in ihren Uniformen mit Hellebarden oder Morgensternen durch den Ort. Die Zuschauer erfreuten sich an den Vorführungen, Sprüchen und Liedern. Am späten Nachmittag wurde das Programm mit dem Turmblasen vom Stadtturm fortgesetzt.