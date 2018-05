Dormagen: Nachtwächter aus Zons beim Zunfttreffen in Schwarzenberg

Nachtwächter aus Zons beim Zunfttreffen in Schwarzenberg

Dormagen Beim 33. Treffen der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft in Schwarzenberg waren jetzt auch zwei Zonser vertreten. Die beiden Nachtwächter Hermann Kienle und Karl-Heins Stumps hatten sich den Abstecher in die Große Kreisstadt im sächsischen Erzgebirge nicht entgehen lassen.

"Ein weiterer Höhepunkt war die Andacht an der Friedensglocke auf dem Gipfel des 1250 Meter hohen Fichtelberges", berichtet Kienle. "Die Friedensglocke erklingt für ein vereinigtes Europa. Ihr Geläut ist bis ins benachbarte Tschechien zu hören." Alle Zunftmitglieder sangen zum Abschluss der Andacht in Uniform die Zunfthymne. Darin heißt es: "Wächter, Türmer, die sich finden, schlingen festes Band, wollen uns in Freundschaft binden, jeder für sein Land. Dieses Wollen gibt uns Kraft, uns zusammenhält. Freundschaft zwischen Menschen schafft Frieden für die Welt!"