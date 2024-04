Nachruf Trauer um den Zonser Heinz Libertus

Über viele Jahrzehnte hat der Zonser Heinz Libertus sich für seine Heimatstadt eingesetzt und auch das Vereinsleben in der Zollfeste mit geprägt. Am 12. April ist er nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren verstorben. Bis zuletzt lag ihm die Geschichte der Stadt Zons sehr am Herzen, so setzte er sich noch kurz vor seinem Tod dafür ein, dass im nächsten Jahr eine Ausstellung in Erinnerung an die Jahrtausendausstellung der Rheinlande im Jahr 1925, an der sich auch Zons beteiligt hatte, stattfinden soll.