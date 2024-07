Nachhaltigkeit in Dormagen Tannenbuschschule erneut Dormagens Umweltschule

Bereits zum dritten Mal in Folge ist die Tannenbuschschule mit ihren beiden Standorten in Straberg und Delhoven zu Dormagens Umweltschule des Jahres gekürt worden. Am Donnerstag, 27. Juni, übergab Bürgermeister Erik Lierenfeld gemeinsam mit Anke Tobies aus dem städtischen Umweltteam das Preisgeld in Höhe von 600 Euro und eine von der evd gesponserte Plakette für die Schulfassade.