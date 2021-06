Nachhaltigkeitsstrategie : Regio-Fairer Einkaufsführer für Dormagen veröffentlicht

Dormagen Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die Stadt Dormagen einen Regio-Fairen Einkaufsführer zusammengestellt, der am 14. Juni erschienen ist.

Bis jetzt sei die Resonanz durchweg positiv. „Sowohl die Kollegen und Kolleginnen, die bereits einen ersten Blick rein werfen konnten, als auch die aufgeführten Geschäfte sind begeistert. Wir hoffen, dass es sich hierbei nun um einen ersten Aufschlag handelt und wir bald noch weitere Läden auflisten können.“ Der Regioführer wird kostenlos in den Hofläden und auf Ständen des Wochenmarkts ausliegen. Wer Interesse hat, den Einkaufsführer in seinem Laden auszulegen, kann sich per Mail an Lena van der Kamp unter [email protected] wenden. Zudem wird der Regio-Faire Einkaufsführer als Download auf der städtischen Website zur Verfügung stehen.