Seit zwei Jahren in Dormagen : Frauenberatung erweitert Angebot

Sozialpädagogin Fleur König (l.) und Janne Gronen, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle im Rhein-Kreis Neuss. Foto: Carina Wernig

Dormagen Im Mai startet eine „Trennungsgruppe“ in der Dormagener Beratungsstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Im März 2017 wurde die Außenstelle der Frauenberatungsstelle in Dormagen eröffnet. „Wir haben großen Zulauf“, erklärte Janne Gronen, Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle im Rhein-Kreis. Daher wurde in den Räumen des Netzwerks Alte Apotheke am Montag nicht nur gefeiert, sondern auch angekündigt, dass das Angebot ab April erweitert wird. Von 933 Frauen, die 2018 beraten wurden, stammen 14 Prozent aus Dormagen. Vizebürgermeister Hans Sturm lobte das Engagement der Beraterinnen als „unermesslich wichtige Arbeit, Frauen in schwierigen Situationen beizustehen“. Auch CDU-Landtagsabgeordnete Heike Troles würdigte die „niederschwelligen Angebote, um Frauen zu stärken“.

Ab nächstem Monat bietet Sozialpädagogin Fleur König montags auch Beratungszeit am Abend an. Am 6. Mai startet die „Trennungsgruppe“. Das Beratungsangebot kommt in Dormagen sehr gut an. Die Beratungsstelle, die vom Verein „Frauen helfen Frauen“ getragen und vom Land NRW und vom Rhein-Kreis gefördert wird, hatte sich entschlossen, nach den guten Erfahrungen seit 2011 mit der Außenstelle in Grevenbroich vor zwei Jahren auch eine in Dormagen zu eröffnen. Im Netzwerk Alte Apotheke, Kölner Straße 30, wechselte die Beraterin in einen ruhigen, anonymen Raum in der ersten Etage, den sich Fleur König mit der Drogenberatung teilt, die mittwochs zu erreichen ist.

Jeden Montag bietet die Frauenberatungsstelle von 8.30 bis 12.30 vier Termine an (Anmeldung unter 02131 271378), von denen Fleur König eine für Notfälle frei hält. Denn nach Gewalterfahrungen brauchen Frauen dringend Hilfe.