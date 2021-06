Nach Vorstandswahl der CDU Dormagen : Riss zwischen Partei und Fraktion

Der neue Vorstand der CDU Dormagen, v.l.: Ingrid Heinke, Stephan Seher, Wilhelm Deitermann, Anissa Saysay, Memis Sari, Ronin Zerulla. Monika Wagner, Marco Meuter und Norbert Sijben. Foto: CDU Dormagen

Analyse Dormagen Die Neuwahl des Vorstands der CDU Dormagen hallt kräftig nach. Mit der personellen Neubesetzung ist keine Ruhe eingekehrt, vor der politischen Arbeit müssen erst zwei Baustellen geschlossen werden. Eine Analyse.

Einen guten Monat nach der turbulenten Mitgliederversammlung der CDU, bei der sich Anissa Saysay überraschend deutlich gegen Michael Conrad durchgesetzt hatte und neue Parteivorsitzende ist, kommen die frisch gewählten Vorstandsmitglieder zu ihrem ersten offiziellen Treffen zusammen. Eine entspannte Zusammenkunft, die nur dem Kennenlernen und der Ausarbeitung eines groben Fahrplans dienen könnte, wird es kaum. Denn wie kaum jemals zuvor haben die Neulinge in ihren Ämtern dicke Bretter zu bohren. Die beiden größten Baustellen: Den offenkundigen Riss zwischen Partei und Fraktion zu kitten und das Verhältnis zur Vorstandsspitze der Frauen Union zu klären.

Was am vorvergangenen Montag auf den ersten Blick als großer Vorteil angesehen wurde, nämlich die Wahl eines frischen, unverbrauchten Teams, kann jetzt zu einem Problem werden. Denn die Gespräche auf diesen beiden heiklen Problemfeldern, die Vorsitzende Saysay angekündigt hat führen zu wollen, könnten angesichts der zum Teil recht erfahrenen Gegenüber schwierig werden. Erfahrung (andere würden von Verkrustungen sprechen), die im neuen Vorstand in dem Maße nicht vorhanden ist. Was sind die größten Probleme?

Info Das sagen Saysay und Conrad Anissa Saysay „Mir ist es wichtig nicht zurückzuschauen, sondern in die Zukunft. Dazu werden alle Gespräche dienen. Sobald Gespräche mit der Frauenunion stattgefunden haben, werden wir gerne darüber informieren.“ Michael Conrad „Ich hatte mich im Vorfeld klar geäußert, dass ich im Falle einer Niederlage nicht im neuen Vorstand dabei bin.“

Erstens das Verhältnis zwischen Fraktion und Partei, genauer gesagt zur neuen Vorsitzenden. Der unterlegene Conrad galt als klarer Kandidat bei der Mehrheit der Ratsmitglieder. Kein Wunder, Conrad ist dort seit der Kommunalwahl aktiv und schlägt dort bei vielen Themen eine gute Klinge. Schon früh hatte er seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Für viele, vor allem in der Fraktion, war es ein Schock, als mit Anissa Saysay recht kurzfristig eine zweite Bewerberin auftauchte. Das war offenbar im Ablaufplan so nicht vorgesehen. Zwar wurde auf der ersten Mitgliederversammlung nach dem Kommunalwahl-Desaster offen Kritik am damaligen Partei-Chef Ludwig Dickers geübt, weil dieser sich kaum am Wahlkampf beteiligt habe und insgesamt viel zu passiv gewesen sei. Aber zu stark darf dann ein Parteivorsitzender oder eine Vorsitzende offenbar auch nicht sein, die womöglich zu eigenständig agieren könnte. So wie es sich jetzt abzeichnet.

Dass sich Fraktionsvorsitzender Kai Weber bei einer Wortmeldung „entsetzt“ darüber zeigte, dass Saysay offenbar beabsichtigt, erst einmal in der Partei Leitlinien und Themenfelder zu erarbeiten und diese dann in die Fraktion zu geben, bewerteten Beobachter eher als Reaktion eines persönlich Beleidigten. Zur Erinnerung: Vor drei Jahren pries Weber Neuling Saysay noch als große Politik-Hoffnung an. Auf Nachfrage der Redaktion zum Verhältnis zwischen Fraktion und Partei antwortete Weber nur lapidar: „Ich möchte zu dieser Thematik keine weitere Stellungnahme veröffentlichen.“

Beispielgebend könnten die Christdemokraten in der Nachbarstadt Neuss sein. Dort sind Parteitage mit Arbeitsgruppen zu festen politischen Themen Standard. Deren Ergebnisse fließen dann in die Fraktion als operativer Arm einer Partei, wo sie in Form von Anträgen in den politischen Prozess gelangen. Sollte das in Dormagen anders funktionieren?

Ob die Haltung der Fraktion der Gesamt-Partei weiterhilft? Fakt ist, dass kein Stadtverordneter gewähltes Mitglied im neuen Vorstand ist - es hatte sich auch niemand beworben. Ein denkbar schlechtes Signal für die CDU!

Baustelle Nummer zwei: Michael Conrad dürfte sich beim Vorstand der Frauen Union „bedanken“. Deren unmögliches, frauen-feindliches Verhalten eine Woche vor der Wahl, als sie Kandidatin Saysay in einem „Tribunal“ demontieren wollten, hat womöglich den Ausschlag dafür gegeben, dass Conrad klar scheiterte. Das Verhalten von Elke Wölm, Sabine Prosch und Barbara Brand war politisches Thema im gesamten Rhein-Kreis und medial darüber hinaus. Kam Saysay damals als Bittstellerin zur FU-Spitze, um sich vorstellen zu „dürfen“, so ist ihre Rolle nun eine gänzlich andere. Sie ist Partei-Chefin. Sie weiß, dass sie moderieren und zusammenführen muss. Aber wie soll das, bitteschön, passieren?