Nach Unwetter : Wasserschaden im Bürgerhaus Hackenbroich

Hackenbroich Das Unwetter in der vergangen Woche sorgte für einige Stromausfälle und Wasserschäden im Stadtgebiet, auch das Bürgerhaus in Hackenbroich ist betroffen.

Helle Blitze, Platzregen und lauter Donner sorgten am vergangenen Freitag für Aufregung im gesamten Stadtgebiet. Auch die Ortsteile Delhoven und Hackenbroich schienen besonders betroffen, fiel dort auf einigen Straßen gar der gesamte Strom über einen längeren Zeitraum aus. Die Stadt teilte nun mit, dass auch das Bürgerhaus in Hackenbroich nicht verschont geblieben ist. Durch das Unwetter am vergangenen Freitag sei eine erhebliche Menge an Wasser in das Bürgerhaus eingedrungen. Der Fahrstuhlschacht musste leergepumpt werden, alle Kellerräume sind derzeit unbenutzbar und müssen trocken gelegt werden. Das Bürgerhaus bleibt deshalb voraussichtlich weitere vier Wochen geschlossen.