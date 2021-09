Nach Chemie-Unglück in Leverkusen : Unangekündigte Inspektion im Chempark Dormagen

Dormagen Die Bezirksregierung Köln hat mit zwei spezialisierten Überwachungsteams bei der Sondermüllverbrennungsanlage (SMVA) der Firma Currenta in Dormagen eine unangekündigte Inspektion vorgenommen. Die Ergebnisse liegen bereits vor.

Anlass war der Ausfall der SMVA in Leverkusen durch die Explosion am 27. Juli und der damit entstandene Entsorgungsengpass in den Chemieparks Leverkusen und Dormagen.

Im Rahmen der Anlagenbegehung wurden der Zustand des Tanklagers, der Übernahmestationen und der Bereich der Übernahme flüssiger Abfälle in den Drehrohrofen überprüft. Bei der Kontrolle der für die Verbrennung bestimmten Abfälle wurden Proben aus den Abfallanlieferungen für die Analytik im Labor des Landesumweltamtes genommen. Eine Verbrennung des Abfalls, der in Leverkusen zur Explosion geführt hat, findet in der Anlage in Dormagen nicht statt. Andere Verbrennungsanlagen für diesen Abfall im In- und Ausland seien direkt nach dem Unfall durch die Bezirksregierung gewarnt worden, gibt die Behörde in einer Mitteilung an.