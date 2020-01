Nach Typisierungsaktion in Dormagen : Band freut sich über Spender für den erkrankten „Haetty“

Dormagen Am 21. Dezember ließen sich 277 Dormagener bei der Typisierungsaktion im Historischen Rathaus durch die Deutschen Knochenmarkspenderzentrale (DKMS) registrieren.

„Das Jahr könnte nicht besser anfangen“, meint die Band um Sven Caßebaum, in der Mauss seit drei Jahren spielt. „Wir fühlten uns von der Diagnose so in den Magen getreten, dass wir uns schnell überlegt haben, was wir machen können“, hatte Caßebaum über die Typisierungsaktion in Köln gesagt. Auch in Dormagen ließen sich viele bei einer ähnlichen Aktion in Partnerschaft mit der DKMS typisieren.