Nach den Synodalversammlungen Christen aus Dormagen-Nord trotzen der Ernüchterung

Die Gruppe setzt sich weiterhin für eine Öffnung der Kirche ein – für Toleranz, Gleichberechtigung und lückenlose Verfolgung der Missbrauchsfälle. Am kommenden Samstag, 25. März, 17 Uhr, gestalten die Pilger in der Kirche St. Aloysius in Stürzelberg einen Gottesdienst, der ein wenig anders sein wird, als die traditionellen Messen. „In der Predigt werden wir auf den Weg vor knapp einem Jahr zurückschauen und darüber sprechen, was sich in den elf zurückliegenden Monaten getan hat“, erklärt Hildegard Ziemons. „Unvergessen sind für mich die Besuche bei den beiden Ordensschwestern Philippa Rath und Katharina Ganz.“ Gerade im Bezug auf die Frage des Zugangs zu Weiheämtern für Frauen stimme sie den Ordensschwestern zu, dass die Hoffnungen und Erwartungen bei weitem nicht erfüllt worden seien. Doch nun heiße es unbeirrt weitermachen, die Themen auf den Tisch legen und Überzeugungsarbeit leisten. „Auch ich möchte auf diesem Weg weitergehen“, so Ziemons.