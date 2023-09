Nach Sprengung in Stürzelberg VR Bank baut mobile Geschäftsstelle auf

Kunden, die das Einkaufscenter „Am Weißen Stein“ in Stürzelberg besuchen, wird das weiße „Häuschen“ aufgefallen sein, das auf dem Parkplatz steht. Um was es sich handelt, ist ganz einfach: Die VR Bank Monheim/Dormagen hat sich zunächst einmal für eine Zwischenlösung entschieden, nachdem der Geldautomat im Juli gesprengt worden war. „Es handelt sich um eine mobile Geschäftsstelle“, bestätigt Tanja Engwicht, Bereichsleiterin Zentrales Vertriebsmanagement der VR Bank. „Es fehlt jedoch noch ein technisches Modul für den Geldautomaten, welches bereits bestellt ist. Wie bei fast allem momentan kann uns der Lieferant jedoch noch kein genaues Lieferdatum benennen, so dass wir bis dahin noch abwarten müssen. Sobald das Modul geliefert wird, werden wir dieses einbauen.“